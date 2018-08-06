Казанцев зовут на авиакосмическую выставку

6 Авг. 16:11 2018-08-06T16:11:47+03:00

Увидеть ее могут все желающие

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В столице Татарстана в рамках выставки АКТО-2018 Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование в павильоне № 1 выставочного центра «Казанская ярмарка» впервые будет работать эксклюзивная интерактивная экспозиция конкурса «Авиастроитель года».

Как сообщает Министерство промышленности и торговли РТ, посетители получат уникальную возможность погрузиться в мир создания крылатых машин со 134 экранов огромных размеров на площади 2200 квадратных метров, где в формате Full HD будут представлены лучшие видео и фотоработы в этой традиционно закрытой сфере.

Так, время работы: 8 августа с 10:00 до 17:00, 9 августа с 9:00 до 18:00, 10 августа с 10:00 до 15:00.

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