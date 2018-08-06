2018-08-06T15:32:04+03:00
Общество

Семь районов Казани 7 августа останутся без света

Отключение электричества связано с ремонтом электорооборудования
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Света не будет в течение всего рабочего дня.Света не будет в течение всего рабочего дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В столице Татарстана завтра, 7 августа, запланировано масштабное отключение электричества. Из-за ремонта линий электропредач без света останутся семь районов города.

Так с 9:00 до 17:00 не будет света в Авиастроительном районе по улицам 2-я Бадаева, 1-25, 2-22; переулок 2-я Бадаева, 2-12, 1-7; Бадаева, 21а-47а, 24-50а; Камышинская 59-115, 58-82, 86а-120; Луначарского, 115-131а, 152/66-178; Пожарского, 81-103а, 84-98, 95-107, 96-106, Суворова, 73б-99, 50а-66, Харьковская, 67-77, 72-80, 82а-100, а также в частном секторе по улицам Ак Каен, Шомыртлы и садах «Сирень I».

С 8:00-13:00 в Вахитовском районе в жилых домах по улицам З.Султана, 19, Тукая, 57, с 9:00-17:00 – в жилых домах по улице Нариманова, 50, 55, 58, 60, 62; с 10:00-17:00 – в жилых домах по улице Волкова, 11, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 39; с 14:00-18:00 – в жилом доме по улице Волкова, 70.

Также, с 8:30-17:00 в Кировском районе по улицам Ильича, 29, 31, Красикова, 1, 3.

С 8:00-17:00 в Московском районе по адресам проспект Ибрагимова, 36, 38, 40/24, проспект Ямашева, 12, 16, 18, 20, 22, с 9.00 до 17.00 – по улице Восстания, 28, 32.

С 9:00-17:00 в Ново-Савиновском районе в жилых домах по улицам Восстания, 24, 26, 29, Гагарина, 79а, проспект Ибрагимова, 25, 27, в Приволжском районе в частном секторе поселков Восточный и Салмачи по улицам Акчулпан, Вязовая, Газовая, Вениамина Григорьева, Механиков, Милосердия, Наставников, Нурлы, Приречная, Рассветная, пер.Рассветный, Рябиновая, Сабит, Строителей, Стройная, Таулы, Тихвинская, Фиалковая, Чиале, Яркая.

С 9:00-18:00 света не будет у жителей Советского района по улицам Ч.Айтмтова, 1, 5, 7, Гвардейская, 59а, Халезова, 27,в частном секторе поселка Новая Сосновка по улицам Юсуфа Акчурина, Вишневая, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Дмитрия Строганова, Шакирджана Тагирова, Яблоневая, по улицам 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35, в поселке Константиновка по улицам Ботаническая, Вишневая, Кленовая, Центральная, переулок Ягодный, Ясеневая, а также в садовых товариществах «Любитель природы – 2», «Маяк», «Радуга-2», «Татпотребсоюз», «Восход», «Республиканская санэпидстанция», «Мечта» (улица Таежная).

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