Ночью в Казани ограбили женщину
52-летняя женщина возвращалась поздно ночью с работы. На улице академика Павлова в Авиастроительном районе сзади к ней подкрался мужчина и резко выхватил сумку. После чего скрылся в неизвестном направлении. В сумке у потерпевшей находились документы, семь тысяч рублей и банковские карты. Женщина не успела разглядеть в какую сторону убежал мужчина, но запомнила во что он был одет. Она тут же обратилась в отделение полиции.
По горячим следам был задержан 28-летний мужчина. Он признался в содеянном и показал место, куда выбросил сумку. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»