Ночью в Казани ограбили женщину

6 Авг. 16:49 2018-08-06T16:49:10+03:00

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52-летняя женщина возвращалась поздно ночью с работы. На улице академика Павлова в Авиастроительном районе сзади к ней подкрался мужчина и резко выхватил сумку. После чего скрылся в неизвестном направлении. В сумке у потерпевшей находились документы, семь тысяч рублей и банковские карты. Женщина не успела разглядеть в какую сторону убежал мужчина, но запомнила во что он был одет. Она тут же обратилась в отделение полиции.

По горячим следам был задержан 28-летний мужчина. Он признался в содеянном и показал место, куда выбросил сумку. Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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