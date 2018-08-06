В казанском «Ашане» торговали просрочкой
Нарушения нашли в магазине на улице Шахиди
Фото: Россельхознадзор по РТ.
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Россельхознадзор по республике Татарстан в ходе проверки обнаружил продукцию с истекшим сроком годности в ООО «Атак». В частности, просрочку обнаружили в магазине «Ашан» по улице Шахиди, 17 (ТЦ «Модная семья»). Внеплановая проверка была проведена по требованию прокуратуры республики.
Сейчас в отношении должностных лиц возбуждено дело об административном правонарушении. Им предъявлены обвинения в нарушении изготовителем требований технических регламентов.
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