Ежа спасли из рыболовных сетей в Татарстане
Жители деревни Кырныш в Тукаевском районе Татарстана решили провести субботник на берегу реки Кама. Активисты несколько раз за лето проводят рейд чистоты вдоль речного берега.
Среди пластиковых бутылок и пакетов лежали спутанные рыболовные сети. Оказалось, внутри ловушки из лески застрял еж. Его иголки вместе с ветками были намертво зафиксированы сетью. Без постранней помощи животное не смогло бы выбраться на волю и скорее всего бы погибло.
С помощью ножа ежу помогли освободиться из ловушки. На последок ему предложили кусок яблока и отпустили в чащу.
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