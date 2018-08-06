Ежа спасли из рыболовных сетей в Татарстане

6 Авг. 17:47 2018-08-06T17:47:46+03:00

Животное запуталось в мусоре, который после себя оставили рыбаки

Изменить размер текста: A A

Жители деревни Кырныш в Тукаевском районе Татарстана решили провести субботник на берегу реки Кама. Активисты несколько раз за лето проводят рейд чистоты вдоль речного берега.

Среди пластиковых бутылок и пакетов лежали спутанные рыболовные сети. Оказалось, внутри ловушки из лески застрял еж. Его иголки вместе с ветками были намертво зафиксированы сетью. Без постранней помощи животное не смогло бы выбраться на волю и скорее всего бы погибло.

С помощью ножа ежу помогли освободиться из ловушки. На последок ему предложили кусок яблока и отпустили в чащу.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»