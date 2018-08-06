Два казанских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора

6 Авг. 14:39 2018-08-06T14:39:25+03:00

Купаться на данных пляжах не рекомендуется. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Купаться не разрешено на «Локомотиве» и озере Комсомольское

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Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует жителям Казани и гостям города купаться сразу на двух пляжах. В немилость сотрудников ведомства попали пляжи «Локомотив» и озеро Комсомольское.

Их признали непригодными для купания из-за их несоответствия воды гигиеническим показателям. В администрации Советского, Вахитовского и Приволжского районов уже направлены письма об установке объявлений о запрете купания в указанных водоемах.

Отметим, что ранее проверку Роспотребнадзора не прошел еще один казанский пляж - «Нижнее Заречье».

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