Два казанских пляжа не прошли проверку Роспотребнадзора
Роспотребнадзор Татарстана не рекомендует жителям Казани и гостям города купаться сразу на двух пляжах. В немилость сотрудников ведомства попали пляжи «Локомотив» и озеро Комсомольское.
Их признали непригодными для купания из-за их несоответствия воды гигиеническим показателям. В администрации Советского, Вахитовского и Приволжского районов уже направлены письма об установке объявлений о запрете купания в указанных водоемах.
Отметим, что ранее проверку Роспотребнадзора не прошел еще один казанский пляж - «Нижнее Заречье».
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