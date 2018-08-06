Казанцы 8 августа услышат новые композиции из альбома Tatarsis

6 Авг. 19:55 2018-08-06T19:55:06+03:00

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Жители столицы татарстана в ближайшую среду, 8 августа, познакомятся с новым направлением электронной музыки. В этот день на площадке возле театра кукол «Экият» зрителям будут представлены новые композиции из альбома Tatarsis.

Как сообщает мэрия Казани, Тatarsis - электронно-этнический проект, созданный композитором и исполнителем Радиком Салимовым. В основе музыки Tatarsis электронные, танцевальные ритмы в миксе с этнической составляющей. Баян, курай, горловое пение вкупе с диджеингом, позволяют слушателю по-новому ощутить татарскую музыку, являющуюся частью тюркской культуры.

Отметим, что выступление пройдет в рамках проекта «Культурная среда» фестиваля «Цветочная Казань». Начало в 16:00.

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