В Нижнекамске временно закроют для движения участок от улицы Мурадьяна до поселка Красный ключ

6 Авг. 14:46 2018-08-06T14:46:16+03:00

Ориентировочно проезд будет закрыт с 7 по 10 августа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Нижнекамске движение личного и общественного автотранспорта на участке от пересечения улиц Мурадьяна и Лесная до поселка Красный Ключ будет временно закрыто. Это связано с завершающим этапом выполнения ремонтных работ на данном участке в период с 3:00 7 августа до завершения работ, ориентировочно 10 августа.

Отметим, что для удобства нижнекамцев организуют дополнительные рейсы по трамвайному маршруту №2. Так, добраться до дачного маршрута №109 можно будет с остановки Красный Ключ, где Нижнекамским ПАТП будут организованы рейсы в сторону понтонного моста.

Также можно воспользоваться автодорогой по маршруту «121а» для личного автотранспорта с выездом на Ильинку и в город.

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