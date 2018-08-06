В Нижнекамске заселили новый дом по улице 30 лет Победы

6 Авг. 19:03 2018-08-06T19:03:31+03:00

Все квартиры сданы в чистовой отделке

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В минувшие выходные в Нижнекамске заселили дом в новостройке по улице 30 лет Победы. Основная часть жильцов дома участники программы «Социальная ипотека» - работники бюджетной сферы и предприятий Нижнекамска, а также многодетные семьи и участники программы «Арендное жилье для врачей».

Отметим, что все квартиры сданы в чистовой отделке, оборудованы счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и регуляторами тепла.

Так, дом № 33, который сдали в прошедшие выходные, пятый по счету, в нем 10 этажей, два подъезда, общая площадь квартир составляет около 3800 квадратных метров - это 80 квартир.

Более того, в микрорайоне практически готовые еще три новостройки: 80-квартирный дом № 49-17, 160-квартирный дом № 49-18 и 80-квартирный дом № 49-19.

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