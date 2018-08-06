Оплатить проезд в Чебоксарах теперь можно банковской картой

6 Авг. 14:26 2018-08-06T15:19:07+03:00

Пассажиры также смогут расплачиваться за проезд через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Правда, только на двух маршрутах

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В Чебоксарах на нескольких автобусных маршрутках теперь проезд можно оплачивать банковскими карточками. Сейчас, эта функция работает в тестовом режиме пока еще только на двух городских направлениях.

В рамках пилотного проекта прием банковских карточек начался на маршрутках №33 и 42. Отметим, что пассажиры также смогут расплачиваться за проезд через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Более того, в городе планируют на официальном уровне утвердить возможность расплачиваться в общественном транспорте за проезд при помощи банковских карт и смартфонов. Общественные обсуждения по этому вопросу будут проводиться до 8 августа включительно.

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