2018-08-06T14:07:27+03:00
Общество

Текущая доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76% годовых

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В первом полугодии 2018 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению – 7,49%.

На 1 июля 2018 года под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 189,2 млрд рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.

- Задача любого пенсионного фонда – не просто сохранить пенсионные накопления, но и увеличить их. Грамотный анализ ситуации на рынке позволяет эффективно инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия нашего фонда гарантирует сохранность накоплений граждан и позволяет начислять доходность, превышающую средние ставки по депозитам. Мы показываем высокий уровень доходности на протяжении многих лет, - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

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