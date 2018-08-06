В Казани остановка упала на подростка
В столице Татарстана, в минувшую субботу, 4 августа, автобус протаранил остановку. Удар был настолько сильным, что павильон рассыпался на мелкие куски, которые обрушились на 14 летнюю девочку.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по РТ, за рулем автобуса был 52-летний водитель. Он, следуя по улице Богатырская, напротив дома №27 не выбрал безопасный боковой интервал и влетел в остановку общественного транспорта «Богатырская».
Отметим, что в результате аварии девочка получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»