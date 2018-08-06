На День Строителя в Набережных Челнах выступит Доктор Албан

6 Авг. 15:54 2018-08-06T15:54:32+03:00

Праздничный концерт начнется в 17:00 и закончится традиционным салютом в 21:30

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В День Строителя, 10 августа, подарком для жителей Набережных Челнов станут выступления артистки татарской эстрады Гузель Уразовой и звезды 80-х Доктор Албан. Помимо этого состоится дискотека.

В 16:30 челнинцев ждут на площади у ДК «Энергетик». Именно здесь с возложения цветов к памятнику Батенчуку начнется праздник. После - в 17:00 - на майдане парка Прибрежный стартует концертная программа. В 18:00 состоится официальная её часть - будут вручены награды работникам строительной отрасли. В 19:00 ожидается выход на сцену Гузель Уразовой, а в 20:00 свои песни исполнит Доктор Албан.

День Строителя - 2018 закончится праздничным салютом в 21:30.

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