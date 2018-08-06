В пожаре в Казани пострадала 50-летняя женщина
Минувшим вечером в Казани произошел пожар. Около 22:54 в службу спасения поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что в доме № 21 по улице Назарбаева горит квартира.
Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. Из окон жилища валил густой дым. По словам очевидцев, два человека, находившиеся в квартире, смогли покинуть ее самостоятельно.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горела, преимущественно, мебель. Спасатели смогли эвакуировать несколько человек. Одну из жительниц дома пришлось эвакуировать из окна пятого этажа.
В результате пожара погибших нет. Пострадала 50-летняя женщина. Ее госпитализировали в РКБ. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»