В пожаре в Казани пострадала 50-летняя женщина

6 Авг. 13:31 2018-08-06T13:33:04+03:00

Одну из женщин пришлось эвакуировать из окна пятого этажа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Минувшим вечером в Казани произошел пожар. Около 22:54 в службу спасения поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что в доме № 21 по улице Назарбаева горит квартира.

Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. Из окон жилища валил густой дым. По словам очевидцев, два человека, находившиеся в квартире, смогли покинуть ее самостоятельно.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Горела, преимущественно, мебель. Спасатели смогли эвакуировать несколько человек. Одну из жительниц дома пришлось эвакуировать из окна пятого этажа.

В результате пожара погибших нет. Пострадала 50-летняя женщина. Ее госпитализировали в РКБ. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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