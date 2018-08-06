В Татарстане жена ударила ножом супруга чтобы остановить ссору
43-летняя жительница села Каркали в Лениногорском районе Татарстана взята под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
С конца рабочей недели супруги вместе распивали спиртные напитки. После бурного обсуждения между ними началась ссора. Супруга, не выдержав оскорбления со стороны мужа, в грубой форме попросила его замолчать. 48-летний мужчина никак не отреагировал. Тогда женщина схватила нож и нанесла удар.
Прибывшие медики застали мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Женщина свою вину не отрицала. Сейчас ведется расследование произошедшего.
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