Детям из малообеспеченных семей в Набережных Челнах подарили велосипеды

6 Авг. 13:15 2018-08-06T13:15:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах прошло вручение велосипедов детям, родители которых находятся в сложном финансовом положении.

В благотворительной акции приняли участие отзывчивые жители города. Они заранее отдавали своих двухколесных железных коней организаторам. После - велосипеды ремонтировались и, наконец, попадали в руки своих новых владельцев.

На этом акция не заканчивается. Следующим городом в списке является Нижнекамск. Цель активистов – собрать тысячу велосипедов за год в разных городах Татарстана и осчастливить ими больше детей. Информация об адресах гаражных боксов, куда можно привозить транспорт, есть в официальных группах проекта «Велодобро» в социальных сетях.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»