Детям из малообеспеченных семей в Набережных Челнах подарили велосипеды
В Набережных Челнах прошло вручение велосипедов детям, родители которых находятся в сложном финансовом положении.
В благотворительной акции приняли участие отзывчивые жители города. Они заранее отдавали своих двухколесных железных коней организаторам. После - велосипеды ремонтировались и, наконец, попадали в руки своих новых владельцев.
На этом акция не заканчивается. Следующим городом в списке является Нижнекамск. Цель активистов – собрать тысячу велосипедов за год в разных городах Татарстана и осчастливить ими больше детей. Информация об адресах гаражных боксов, куда можно привозить транспорт, есть в официальных группах проекта «Велодобро» в социальных сетях.
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