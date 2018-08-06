В Казани девочка пошла за мороженным и провалилась под землю

6 Авг. 12:59 2018-08-06T12:59:30+03:00

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Вместе с родителями девочка дошкольного возраста гуляла в парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой. Когда семья начала выходить из парка, ребенок направился в сторону ларька с мороженным через зеленую лужайку.

В один момент девочка скрылась из поля зрения. Родственники обнаружили напуганного ребенка в яме, которая была прикрыта травой. Яма была не более метра в глубину.

Ребенка смогли сразу достать из технической ямы, которая, вероятнее всего, осталась после демонтажа осветительного столба. Видимых травм на теле девочки обнаружено не было. А яму сразу прикрыли доской, чтобы туда не попали другие дети.

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