В Набережных Челнах утонул мужчина

6 Авг. 11:51 2018-08-06T11:51:04+03:00

Причина происшествия пока не известна

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Очередной нечастный случай на воде произошел в Татарстане. На сей раз тревожный сигнал пришел из Набережных Челнов. Около 15:00 5 августа в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в водоеме вблизи СНТ «Заря» нашли труп человека.

Прибывшие спасатели смогли извлечь тело из воды. Погибшим оказался 40-летний мужчина. Его тело передали полицейским. Причина происшествия устанавливается.

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