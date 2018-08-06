В Набережных Челнах утонул мужчина
Причина происшествия пока не известна
Погибшим оказался 40-летний мужчинаФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Очередной нечастный случай на воде произошел в Татарстане. На сей раз тревожный сигнал пришел из Набережных Челнов. Около 15:00 5 августа в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в водоеме вблизи СНТ «Заря» нашли труп человека.
Прибывшие спасатели смогли извлечь тело из воды. Погибшим оказался 40-летний мужчина. Его тело передали полицейским. Причина происшествия устанавливается.
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