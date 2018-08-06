2018-08-06T11:42:47+03:00
Экономика

Доход Набережных Челнов снизился на 2%

Одна из причин - снижение доходов по земельному налогу
Владимир КРУПСКИЙ
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В первом полугодии 2018 года в бюджет Набережных Челнов поступило 4 миллиарда 396 миллионов рублей.В первом полугодии 2018 года в бюджет Набережных Челнов поступило 4 миллиарда 396 миллионов рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В первом полугодии 2018 года в бюджет Набережных Челнов поступило 4 миллиарда 396 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник управления финансов Ирина Сагидуллина.

Более половины данной суммы составили собственные доходы – 2 миллиарда 297 миллионов рублей, межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 миллиарда 99 миллионов рублей.

Снижение к соответствующему периоду 2017 года составило 2% или 102 миллиона рублей, в том числе за счет снижения доходов по земельному налогу и неналоговым доходам. Вместе с тем наблюдается рост по налоговым доходам бюджета.

- Основной налоговый источник бюджета города, налог на доходы физических лиц, на который приходится 47% собственных доходов, мобилизован в бюджет в объеме 1 млрд 89 млн рублей, с ростом к прошлому году на 102 миллиона рублей или на 110%, - рассказала Сагидуллина.

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