Ильсур Метшин о незаконной застройке ДУМ РТ: Может они в другом месте разрешения спросили?
На очередном «деловом понедельнике» в мэрии Казани обозначили проблему самовольной застройки и пристроя к объектам местного культурного значения. По словам главного архитектора города Татьяны Прокофьевой, нарушения выявили на 67 объектах. Один из таких - Марджани, 16.
- Двор застроен, что запрещено законодательством. После обращения Минкульта в суд, собственник неоднократно оштрафован, но предписание о добровольном сносе игнорируется, - рассказала Прокофьева.
- А кто собственник? – уточнил Ильсур Метшин.
- ДУМ РТ, - ответила архитектор.
- Может они в другом месте разрешение спросили, - с небольшой паузой задался вопросом градоначальник. – Я имею ввиду где-нибудь на небесах.
- Видимо, да, - ответила Прокофьева.
Без разрешения застроили двор дома Каретникова на улице Баумана.
- Он востребован, симпатичный получился, но нужно делать в соответствии с законом, - сказал Метшин.
Он также отметил, что не поддерживает нарушения, но иногда, чтобы все узаконить, приходится "проходить 7 кругов ада".
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