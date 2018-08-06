2018-08-06T12:21:23+03:00
Общество

Ильсур Метшин о незаконной застройке ДУМ РТ: Может они в другом месте разрешения спросили?

По решению суда пристрой к Марджани, 16 должны снести, но этого не делают
Юлия РЕВИНА
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Это не единственное нарушение в части застройки культурно значимых объектов города.Это не единственное нарушение в части застройки культурно значимых объектов города.Фото: материалы пресс-служб
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На очередном «деловом понедельнике» в мэрии Казани обозначили проблему самовольной застройки и пристроя к объектам местного культурного значения. По словам главного архитектора города Татьяны Прокофьевой, нарушения выявили на 67 объектах. Один из таких - Марджани, 16.

- Двор застроен, что запрещено законодательством. После обращения Минкульта в суд, собственник неоднократно оштрафован, но предписание о добровольном сносе игнорируется, - рассказала Прокофьева.

- А кто собственник? – уточнил Ильсур Метшин.

- ДУМ РТ, - ответила архитектор.

- Может они в другом месте разрешение спросили, - с небольшой паузой задался вопросом градоначальник. – Я имею ввиду где-нибудь на небесах.

- Видимо, да, - ответила Прокофьева.

Без разрешения застроили двор дома Каретникова на улице Баумана.

- Он востребован, симпатичный получился, но нужно делать в соответствии с законом, - сказал Метшин.

Он также отметил, что не поддерживает нарушения, но иногда, чтобы все узаконить, приходится "проходить 7 кругов ада".

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