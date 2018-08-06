2018-08-06T11:34:50+03:00
Общество

Собор Казанской иконы Божией матери может получить статус объекта ЮНЕСКО

Пока ведутся восстановительные работы
Юлия РЕВИНА
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Собор Казанской иконы Божией матери может стать памятником ЮНЕСКО, заявила в этот понедельник на традиционном совещании в исполкоме города главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

- Рассматривается возможность о придании ему статуса объекта ЮНЕСКО, - сказала она. При этом уточнить журналистам точные сроки подачи соответствующей заявки Прокофьева не смогла.

Напомним, собор состоит из двух храмов. Это наземная воссоздаваемая часть и наиболее ценная – Пещерный храм – аутентичный и дошедший до наших времен в руинированном состоянии.

- Я уверена, что после воссоздания объект станет не только одной из исторически значимых доминант, но и важнейшим центром духовного и культурного притяжения в республике, - отметила она.

Работы по реконструкции начались в 2016 году и курируются лично первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

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