На допвыборы в Госсовет Татарстана и Казгордуму зарегистрировано 12 кандидатов
На дополнительные выборы в Казгордуму по Северному и Арбузовскому одномандатным избирательным округам, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы 9 кандидатов. Семеро из них от местных отделений политических партий и только двое – это самовыдвиженцы.
Предвыборная кампания пройдет с 11 августа по 7 сентября. В этот период городские власти выделили кандидатам бесплатные помещения для их встреч с избирателями.
- Важно провести выборы согласно букве закона, при строгом соблюдении действующего законодательства, предоставить возможность жителям для волеизъявления, чтобы они выбрали достойного кандидата в депутаты, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Также завершилась регистрация желающих занять кресло депутата в Госсовете Татарстана. В итоге было зарегистрировано 3 кандидата по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8. Выборы намечены на 2 сентября.
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