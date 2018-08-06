2018-08-06T10:59:04+03:00
Политика

На допвыборы в Госсовет Татарстана и Казгордуму зарегистрировано 12 кандидатов

Трое из них стремятся занять депутатское кресло в республиканском парламенте, а остальные девять метят заседать в мэрии
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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На дополнительные выборы в Казгордуму по Северному и Арбузовскому одномандатным избирательным округам, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы 9 кандидатов. Семеро из них от местных отделений политических партий и только двое – это самовыдвиженцы.

Предвыборная кампания пройдет с 11 августа по 7 сентября. В этот период городские власти выделили кандидатам бесплатные помещения для их встреч с избирателями.

- Важно провести выборы согласно букве закона, при строгом соблюдении действующего законодательства, предоставить возможность жителям для волеизъявления, чтобы они выбрали достойного кандидата в депутаты, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Также завершилась регистрация желающих занять кресло депутата в Госсовете Татарстана. В итоге было зарегистрировано 3 кандидата по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8. Выборы намечены на 2 сентября.

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