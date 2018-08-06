Для застройки и реконструкции исторической части Казани создадут каталог типовых архитектурных решений

6 Авг. 10:49 2018-08-06T10:49:57+03:00

Какие-либо работы до принятия этого документа проводить запрещено

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В Казани разучились проектировать здания в историческом стиле, посетовала на «деловом понедельнике» главный архитектор города Татьяна Прокофьева. Поэтому придется возобновлять опыт Российской империи по созданию каталогов типовых архитектурных решений.

- Очень часто, даже при желании архитектора и застройщика создать историческую реплику, получается здание, совершенно далекое от архитектурных канонов, и вызывающее законную критику, - сказала спикер.

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова началась разработка концепции устойчивого развития исторического поселения Казани, привлечены специалисты из НИПИ Генплана Москвы, Высшей школы экономики и Центра прикладной урбанистики.

- Суть работы заключается в разработке видения развития исторического центра с учетом мнения горожан, специалистов, инвесторов, чиновников. До окончания работы наложен мораторий на строительство на значительной части исторического поселения, - добавила Прокофьева.

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