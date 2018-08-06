Казань за 10 лет заработает на наружной рекламе около 3,2 миллиарда рублей

6 Авг. 08:49 2018-08-06T08:49:36+03:00

Ежегодный доход увеличится на 25% по сравнению с торгами 2012 года.

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В Казани на 33% сократилось количество рекламных конструкций. Масштабные торги на право их размещения уже подвели.

Как подсчитали в мэрии Казани, стартовые цены лотов увеличились в среднем в 2,2 раза.

Теперь городские власти ожидают, что за 10 лет они смогут заработать на наружной рекламе в общей сложности 3 миллиарда 193 миллиона рублей. В среднем ежегодно в бюджет будет поступать порядка 319,3 миллиона рублей. Это на 25% больше, чем по итогам предыдущих торгов в 2012 году.

К слову, в электронных аукционах в этом году принимали участие не только казанские предприниматели. В числе победителей оказались фирмы из Москвы, Новосибирска и Самары.

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