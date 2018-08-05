2018-08-10T16:43:52+03:00
Спорт

В Казани прошел фитнес-фестиваль "Стань человеком"

Ежегодное испытание для любителей активного вида жизни организовала компания "Reebok"
Лика ИСАЕВА
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Настоящий спортивный праздник устроили для казанцевНастоящий спортивный праздник устроили для казанцевФото: Лика ИСАЕВА
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В воскресенье, 5 августа, в Березовой роще поселка Дербышки в Казани состоялись ежегодные состязания для тех, кто без спорта не представляет свой образ жизни. В забеге участвуют командами, в составе каждой шесть человек. Им надо пробежать трассу длинной девять километров, при этом поэтапно проходя девять различный испытаний.

Это командный забег, и все участники держатся вместе, связанный одним канатом. Упражнения выполняют все вместе, подстраховывая друг друга.

Итогом для каждого участника становится не только преодоление себя и преград, но и хорошее настроение и умение работать в команде и подставить плечо товарищу.

В этот день в Дербышках был организован настоящий фитнес-праздник. Можно было заниматься йогой, участвовать в мастер-классах ведущих фитнес-тренеров, и получить море позитивных эмоций.

Пришлось проходить сложные испытания Фото: Лика ИСАЕВА

Пришлось проходить сложные испытанияФото: Лика ИСАЕВА

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