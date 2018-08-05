6 августа в Татарстане ждут туман, грозы и град

5 Авг. 16:32 2018-08-05T16:32:06+03:00

В первой половине следующей недели в большинстве районов республики будут идти дожди

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Согласно прогнозам татарстанских синоптиков, 6 августа ночью и утром на территории республики, а также в Казани, ожидается туман. Кроме того, днем будут грозы с усилением ветра до 20 м/с, локально пройдет сильный дождь и град.

При этом столбики термометра могут показать и все +30 градусов.

Во вторник и среду в большинстве районов Татарстана будет идти дождь, местами гроза, во время которой ветер усилится до 20 м/с. Температура воздуха будет летней. Так, в своих максимальных значениях днем 7 августа она достигнет отметки в +28 градусов, а 8 августа - +24.

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