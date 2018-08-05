В Альметьевске пьяный мужчина пошел купаться в озере и утонул
К поискам погибшего мужчины на озере в Альметьевске приступили еще накануне. По предварительной информации, пьяный человек был пьян и в таком состоянии он пошел купаться в необорудованном для этого месте. Все это и привело к трагедии.
Утром в воскресенье, 5 августа, водолазы нашли тело 43-летнего мужчины в семи метрах от берега. Его вытащили и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Чтобы найти тело, сотрудникам МЧС Татарстана пришлось методом траления прочесать около 4,5 тысячи квадратных метров озера.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»