В Альметьевске пьяный мужчина пошел купаться в озере и утонул

5 Авг. 15:09 2018-08-05T15:09:38+03:00

Чтобы найти его тело, пришлось прочесать около 4,5 тысяч квадратных метров

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К поискам погибшего мужчины на озере в Альметьевске приступили еще накануне. По предварительной информации, пьяный человек был пьян и в таком состоянии он пошел купаться в необорудованном для этого месте. Все это и привело к трагедии.

Утром в воскресенье, 5 августа, водолазы нашли тело 43-летнего мужчины в семи метрах от берега. Его вытащили и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Чтобы найти тело, сотрудникам МЧС Татарстана пришлось методом траления прочесать около 4,5 тысячи квадратных метров озера.

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