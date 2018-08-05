6 августа в Чувашии стартует многодневная велогонка

5 Авг. 14:59 2018-08-05T14:59:33+03:00

Три этапа из четырех пройдут на участке дороги «Кугеси-Икково»

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С 6 по 10 августа в Чувашии пройдет чемпионат и первенство республики по велоспорту-шоссе в многодневной гонке.

В соревнованиях примут участие воспитанники местных спортшкол и клубов. Это как взрослые гонщики, так и спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет.

Три этапа из четырех пройдут на участке дороги «Кугеси-Икково». В том числе, речь идет и о индивидуальной гонке в гору и на время. Кроме того, в этот период времени в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» пройдут групповые старты на дистанции 80 километров.

Кроме победителей также отметят самого активного и самого молодого гонщика.

Отметим, что церемония открытия соревнований состоится 8 августа в 9:30. На старт гонщики же буду выходить ежедневно в 10.00.

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