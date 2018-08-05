Мэр Нижнекамска готов оказать всестороннюю поддержку родителям утонувшего в ливневке Сочи мальчика

5 Авг. 13:50 2018-08-05T13:50:15+03:00

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Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования родителям мальчика, погибшего в Сочи.

«3 августа в городе Сочи на территории курортного посёлка Лазаревское произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь юного жителя Нижнекамска Николая Малькова. Это горе, которое очень трудно описать словами... Оборвалась жизнь ребёнка! Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика. Примите от всех нижнекамцев искренние слова поддержки и глубокие соболезнования. Знайте, что мы рядом и готовы оказать всестороннюю поддержку», - говорится в обращении.

Напомним, семилетний мальчик шел по улице вместе с бабушкой, когда он провалился в люк. Тело ребенка вынесло в море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/663149" frameborder="0"></iframe> Мальчик из Татарстана утонул в ливневой канализации в Сочи..соцсети

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