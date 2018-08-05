2018-08-05T13:50:15+03:00
Происшествия

Мэр Нижнекамска готов оказать всестороннюю поддержку родителям утонувшего в ливневке Сочи мальчика

Трагедия произошла во время сильного ливня 3 августа [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил соболезнования родителям мальчика, погибшего в Сочи.

«3 августа в городе Сочи на территории курортного посёлка Лазаревское произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь юного жителя Нижнекамска Николая Малькова. Это горе, которое очень трудно описать словами... Оборвалась жизнь ребёнка! Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика. Примите от всех нижнекамцев искренние слова поддержки и глубокие соболезнования. Знайте, что мы рядом и готовы оказать всестороннюю поддержку», - говорится в обращении.

Напомним, семилетний мальчик шел по улице вместе с бабушкой, когда он провалился в люк. Тело ребенка вынесло в море.

Мальчик из Татарстана утонул в ливневой канализации в Сочи..соцсети

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина