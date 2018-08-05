С начала 2018 года в Татарстане введено более 1,32 миллиона квадратных метров жилья

5 Авг. 12:04 2018-08-05T12:04:11+03:00

В частности, по программе соципотеки было сдано 104 дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На республиканском совещании в Доме правительства первый заместитель главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что по состоянию на 3 августа в регионе с начала 2018 года в эксплуатацию введено 1 миллион 321,5 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 55% от намеченного плана.

В частности, по программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана отчитался по 104 домам на 2 тысячи 831 квартиру площадью 153,9 тысяч квадратных метров. А из 176 строящихся объектов инвестиционной программы в высокой степени готовности находятся 88 домов, в средней - 56, в низкой - 32 объекта.

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