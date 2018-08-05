2018-08-05T10:39:33+03:00
Экономика

В Татарстане убран 21% полей, засеянных зерном

Это площадь в 314 тысяч гектар
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Цены на зерно сейчас пошли вверх.Цены на зерно сейчас пошли вверх.Фото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

На республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что в регионе уже убран урожай зерновых на 21% полей. Это площадь в 314 тысяч гектар. На данный момент общий намолот в Татарстане уже должен составлять один миллион тонн зерна.

При этом, по словам министра, стоимость этих культур на рынке сейчас растет. Только по некоторым из них увеличение более тысячи рублей за тонну.

- Конечно, это цены юга страны, но они гораздо выше прошлогодних и ожидаем их дальнейшего роста. Поэтому нельзя торопиться с реализацией зерна, - добавил Марат Ахметов.

Он также заявил, что условия для формирования яровых культур в этом году были критическими. За все лето вместо среднемноголетних 163 мм осадков отдельные районы Татарстана получили всего лишь чуть более 40 мм. А в 17 из них зафиксировали засуху на почве и в атмосфере.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина