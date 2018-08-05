В Татарстане убран 21% полей, засеянных зерном

5 Авг. 10:39 2018-08-05T10:39:33+03:00

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На республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что в регионе уже убран урожай зерновых на 21% полей. Это площадь в 314 тысяч гектар. На данный момент общий намолот в Татарстане уже должен составлять один миллион тонн зерна.

При этом, по словам министра, стоимость этих культур на рынке сейчас растет. Только по некоторым из них увеличение более тысячи рублей за тонну.

- Конечно, это цены юга страны, но они гораздо выше прошлогодних и ожидаем их дальнейшего роста. Поэтому нельзя торопиться с реализацией зерна, - добавил Марат Ахметов.

Он также заявил, что условия для формирования яровых культур в этом году были критическими. За все лето вместо среднемноголетних 163 мм осадков отдельные районы Татарстана получили всего лишь чуть более 40 мм. А в 17 из них зафиксировали засуху на почве и в атмосфере.

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