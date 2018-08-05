Восстановлением Чистополя займется Минкульт России

5 Авг. 10:13 2018-08-05T10:13:47+03:00

К работам планируют приступить уже в 2019 году

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Глав Минкульта России Владимир Мединский на встрече с журналистами заявил, что ведомство собирается заняться восстановлением центров малых исторических городов страны.

Пока речь идет максимум о шести городах. В том числе Выборг, Суздаль и татарстанский Чистополь. Министр сказал, что есть надежда, что работы начнутся уже в 2019 году.

Последние шесть данная программа проходила стадии согласования. Восстановлением будут заниматься в течение пяти лет. В качестве партнера программы выступит Новый банк развития БРИКС. Также часть денег выделят и из федерального бюджета. При этом заемные средства составят 90% от всей сметы. Пока известно, что только на один Выборг выделяют уже 50 миллионов долларов США.

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