Восстановлением Чистополя займется Минкульт России
Глав Минкульта России Владимир Мединский на встрече с журналистами заявил, что ведомство собирается заняться восстановлением центров малых исторических городов страны.
Пока речь идет максимум о шести городах. В том числе Выборг, Суздаль и татарстанский Чистополь. Министр сказал, что есть надежда, что работы начнутся уже в 2019 году.
Последние шесть данная программа проходила стадии согласования. Восстановлением будут заниматься в течение пяти лет. В качестве партнера программы выступит Новый банк развития БРИКС. Также часть денег выделят и из федерального бюджета. При этом заемные средства составят 90% от всей сметы. Пока известно, что только на один Выборг выделяют уже 50 миллионов долларов США.
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