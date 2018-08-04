В Татарстане в смертельной аварии с бензовозом погиб мужчина
Авария произошла в Алексеевском районе на трассе Казань-Оренбург. Перед мостом через Каму в сторону Рыбно-Слободского района попал в ДТП "Фордо Фокус". Он столкнулся с бензовозом.
По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость, вылетел на встречку и врезался в бензовоз. После удара автомобиль съехали в противоположные кюветы.
Бензовоз отлетел в кюветФото: принтскрин видео.
Фото: принтскрин видео.
Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте. В салоне его иномарки находились два пассажира - супруга погибшего и его брат. Они оказались зажатыми в искореженном салоне. Их вырезают сотрудники МЧС Татарстана.
У погибшего водителя остался несовершеннолетний ребенок.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»