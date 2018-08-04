В Татарстане в смертельной аварии с бензовозом погиб мужчина

4 Авг. 16:41 2018-08-04T18:16:22+03:00

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Авария произошла в Алексеевском районе на трассе Казань-Оренбург. Перед мостом через Каму в сторону Рыбно-Слободского района попал в ДТП "Фордо Фокус". Он столкнулся с бензовозом.

По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость, вылетел на встречку и врезался в бензовоз. После удара автомобиль съехали в противоположные кюветы.

Бензовоз отлетел в кюветФото: принтскрин видео.

Фото: принтскрин видео.

Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте. В салоне его иномарки находились два пассажира - супруга погибшего и его брат. Они оказались зажатыми в искореженном салоне. Их вырезают сотрудники МЧС Татарстана.

У погибшего водителя остался несовершеннолетний ребенок.

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