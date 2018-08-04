После ливня в казанском магазине из пола хлынул фонтан

4 Авг. 16:26 2018-08-04T16:27:02+03:00

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После обильного ливня, прошедшего в субботу, 3 августа, один из гипермаркетов Казани стало заливать водой. В магазине в это время суток особенно людно. Сначала вода полилась с крыши на электротовары. Продавцы начали спасать дорогостоящую технику. Коробки, в которых находилась кухонная электроника намокли мгновенно.

По словам очевидцев - с крыши будто хлынул водопад и вода заполнила все пространство полов магазина. В это момент со стороны сан узла стали доноситься крики людей. Еще не испробованная ливневка в новом гипермаркете не справлялась с мощным потомком воды и ее с огромной скоростью начало выбрасывать в верх. Это заблокировало выход из туалета нескольких покупателей. «Фонтан» продолжался несколько минут после чего закончился и вода начала уходить.

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