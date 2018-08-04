В Татарстане пожарные вынесли из задымленной квартиры пенсионера-инвалида
Пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на улице Комсомольской в Заинске начался 3 августа в 20.04. К приезду огнеборцев открытым огнем горела мебель внутри квартиры. Все помещение было задымлено, создалась угроза жизни для 68-летнего пенсионера-хозяина, инвалида I группы.
Входную дверь к мужчине вскрывали бензорезом. Пострадавшего при помощи маски спасаемого он был эвакуирован в подъезд. Его передали работникам "скорой помощи".
- Общая площадь пожара составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. -Предварительная причина возникновения огня - неосторожное обращение с огнем при курении.
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