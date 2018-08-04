Министры в Татарстане стали экскурсоводами

4 Авг. 14:40 2018-08-04T14:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый казанец может снова погрузиться в атмосферу Чемпионата Мира по футболу. Хоть мундиаль и завершился месяц назад - туристический автобус вернет вас в прошлое и прокатит по самым знаковым футбольным местам города.

Экскурсоводами проекта под названием «О, мой гид!» стали самые известные жители города. Например, первую экскурсию «Эхо мундиаля» вел председатель Госкомитета республики по туризму - Сергей Иванов. На протяжении месяца, пока в городе проходил Чемпионат, он лично общался со спортсменами, фанатами и гостями. Забавные случаи и курьезы Чемпионата он как байки рассказывает экскурсантам.

- Я приготовил много интересных вещей, которые известны лишь тем, кто напрямую общался с игроками и болельщиками Чемпионата. Самая интересная часть экскурсии - как развлекали себя болельщики, как они проводили свободное время, - рассказывает председатель Госкомитета республики по туризму - Сергей Иванов. - Появилась такая легенда, что казанские граффити имеют влияние на исход матчей. После появления граффити команда уезжала домой с турнира. Такой факт в истории Казани случился. Месси не очень понравилось, когда он увидел свое граффити рядом с Рональду.

Задача проекта - привлечь туристов с помощью местных жителей и показать казанцам туристический потенциал города. Продолжительность экскурсии всего два часа. Начало ее около отеля, где останавливались футбольные команды. Следующая точка - новая достопримечательность города - Фестивальный бульвар с качелями, выходом на фанфест и новыми арт-обьетками - сферами с названиями стран-участниц, скульптурной композицией «дворовый футбол», где мальчишки гоняют мяч.

На десерт - экскурсия по 45-тысячному стадиону «Казань-Арена», который принял шесть поединков мундиаля. Гостей заводят в холл стадиона и в раздевалки футболистов. Оказаться под трибунами стадиона, где совсем недавно были Рональду, Неймар и Модрич – мечта миллионов людей. Как оказалось, осуществимая.

В будущем организаторы планируют проводить экскурсии по старинным местам и знаковым архитектурным объектам города. Гидами станут известные специалисты в своей сфере. Гости смогут задать им личные вопросы. К примеру, экскурсоводом по новым паркам Казани планируют привлечь помощника президента Татарстана - Олесю Балтусову.

До конца октября выездной автобусный тур может посетить каждый желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте туристического бренда Казани - Visit Tatarstan.