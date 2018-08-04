2018-08-04T14:26:20+03:00
Экономика

В Татарстане собрано более 20% урожая зерновых

Об этом сообщили на совещание в Доме Правительства
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане продолжается сбор урожаяВ Татарстане продолжается сбор урожаяФото: Из материалов пресс-службы
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Еженедельное совещение в Доме Правительства Татарстана состоялось в субботу, 4 августа. На нем выступил вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

Он сообщил, что на сегодняшний день в республике убрано 314 тысяч га площадей зерновых культур, что составляет 21%. Намолот составляет 930 тысяч тонн.

- При средней урожайности в 29,6 ц/га уже к вечеру республика будет иметь в закромах первый миллион тонн нового зерна, - считает Ахметов.

В лидерах - аграрии Заинского района, где обмолочено 37% площадей и получено почти 58 тысяч тонн зерна. Кстати, в Заинском районе же отмечена самая высокая урожайность – 41,8 ц/га. Так же в лидерах Сармановский (38,2 ц/га и 56,7 тыс. тонн зерна), Нурлатский (36,2 ц/га и 40,7 тыс. тонн) и Чистопольский районы (28,4 ц/га и 45,0 тыс. тонн).

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