МВД Татарстана помогло гражданам ближнего зарубежья получить гражданство России
На личный прием к начальнику Управления по вопросам миграции МВД Татарстана с просьбой оказать содействие в получении гражданства ранее положенного срока пришел уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сам он давно получил гражданство, но у матери его нет. Женщине требуется срочная операция на сердце, которую проводят на безвозмездной основе только гражданам России.
Еще одна иностранка - 27-летняя женщина, торопилась получить гражданство ради будущего ребенка. Малыш вот-вот должен был появиться на свет.
Выпускница школы, закончившая ее с золотой медалью, тоже была без российского гражданства, пока ее отец не пришел на прием в миграционный отдел.
Всем им были сокращены сроки рассмотрения заявлений о принятии российского гражданства в два раза - с шести месяцев до трех, сообщили в МВД Татарстана.
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