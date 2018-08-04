2018-08-04T12:42:55+03:00
Общество

МВД Татарстана помогло гражданам ближнего зарубежья получить гражданство России

Стать россиянами планировали школьная медалистка, беременная женщина и пенсионерка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Уже через три месяца иностранцы получили российское гражданствоУже через три месяца иностранцы получили российское гражданствоФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

На личный прием к начальнику Управления по вопросам миграции МВД Татарстана с просьбой оказать содействие в получении гражданства ранее положенного срока пришел уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сам он давно получил гражданство, но у матери его нет. Женщине требуется срочная операция на сердце, которую проводят на безвозмездной основе только гражданам России.

Еще одна иностранка - 27-летняя женщина, торопилась получить гражданство ради будущего ребенка. Малыш вот-вот должен был появиться на свет.

Выпускница школы, закончившая ее с золотой медалью, тоже была без российского гражданства, пока ее отец не пришел на прием в миграционный отдел.

Всем им были сокращены сроки рассмотрения заявлений о принятии российского гражданства в два раза - с шести месяцев до трех, сообщили в МВД Татарстана.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина