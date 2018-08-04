МВД Татарстана помогло гражданам ближнего зарубежья получить гражданство России

4 Авг. 12:42 2018-08-04T12:42:55+03:00

Уже через три месяца иностранцы получили российское гражданство Фото: Из материалов пресс-службы

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На личный прием к начальнику Управления по вопросам миграции МВД Татарстана с просьбой оказать содействие в получении гражданства ранее положенного срока пришел уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сам он давно получил гражданство, но у матери его нет. Женщине требуется срочная операция на сердце, которую проводят на безвозмездной основе только гражданам России.

Еще одна иностранка - 27-летняя женщина, торопилась получить гражданство ради будущего ребенка. Малыш вот-вот должен был появиться на свет.

Выпускница школы, закончившая ее с золотой медалью, тоже была без российского гражданства, пока ее отец не пришел на прием в миграционный отдел.

Всем им были сокращены сроки рассмотрения заявлений о принятии российского гражданства в два раза - с шести месяцев до трех, сообщили в МВД Татарстана.

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