В Татарстане в смертельной аварии погибли два человека
Авария с участием двух автомобилей - отечественной "Лады Гранты" и немецкой иномарки БМВ произошла в Зеленодольском районе республики в субботу, августа, в 4.00 на 108 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля БМВ 520 выехал на встречку на большой скорости. Там его автомобиль совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Хёндэ Элантра. После этого БМВ врезался в "Ладу Гранту".
В результате погибли водитель автомобиля БМВ 62-летний водитель отечественного автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля Хёндэ получили травмы.
После удара легковушки вылетели в кювет.
Автомобили вылетели в кюветФото: соцсети
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