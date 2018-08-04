В Татарстане в смертельной аварии погибли два человека

4 Авг. 11:35 2018-08-04T12:17:29+03:00

Все, что осталось от БМВ Фото: соцсети

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Авария с участием двух автомобилей - отечественной "Лады Гранты" и немецкой иномарки БМВ произошла в Зеленодольском районе республики в субботу, августа, в 4.00 на 108 километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля БМВ 520 выехал на встречку на большой скорости. Там его автомобиль совершил касательное столкновение со встречным автомобилем Хёндэ Элантра. После этого БМВ врезался в "Ладу Гранту".

В результате погибли водитель автомобиля БМВ 62-летний водитель отечественного автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля Хёндэ получили травмы.

После удара легковушки вылетели в кювет.

Автомобили вылетели в кюветФото: соцсети

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