В Нижнекамске утонул пенсионер-десантник

4 Авг. 10:05 2018-08-04T10:05:12+03:00

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Компания мужчин 3 августа в Нижнекамске продолжала отмечать День ВДВ, который праздновали еще 2 августа. Повод был - все в этой группе когда-то служили в "воздушной пехоте".

Мужчины сидели на берегу заполненного водой котлавана на улице Индустриальной, подвыпивший 42-летний пенсионер решил искупаться и нырнул со сходен в воду.

Заплыть далеко не успел, через 10 метров началась судорога, и он на глазах своих приятелей ушел под воду. Самостоятельно отыскать тело утонувшего мужчины не смогли, и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС Татарстана извлекли из воды тело пенсионера и передали его полицейским.

Причиной происшествия стало купание в необорудованном месте.

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