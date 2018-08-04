В Нижнекамске утонул пенсионер-десантник
Компания мужчин 3 августа в Нижнекамске продолжала отмечать День ВДВ, который праздновали еще 2 августа. Повод был - все в этой группе когда-то служили в "воздушной пехоте".
Мужчины сидели на берегу заполненного водой котлавана на улице Индустриальной, подвыпивший 42-летний пенсионер решил искупаться и нырнул со сходен в воду.
Заплыть далеко не успел, через 10 метров началась судорога, и он на глазах своих приятелей ушел под воду. Самостоятельно отыскать тело утонувшего мужчины не смогли, и вызвали спасателей.
Сотрудники МЧС Татарстана извлекли из воды тело пенсионера и передали его полицейским.
Причиной происшествия стало купание в необорудованном месте.
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