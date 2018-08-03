В Татарстане пенсионер насмерть забил молотком свою 71-летнюю жену

3 Авг. 18:54 2018-08-03T18:54:16+03:00

По его словам, он так оборонялся

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71-летнюю жительницу поселка Круглое Поле под Набережными Челнами нашли мертвой в своей спальне. Голова пенсионерки была покрыта многочисленными ранами. Ее насмерть забили молотком.

Следователи, которые сейчас разбираются в обстоятельствах ее гибели, подозревают 71-летнего супруга пенсионерки. Тот свою вину отрицает. Он признался, что проживя вместе с женой много лет, в последнее время они постоянно ссорились.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина прежде был судим и привлекался к уголовной ответственности за избиение супруги. Тем не менее сотрудникам полиции он объяснил, что молотком ему пришлось обороняться от своей жены. Теперь пенсионеру грозит от 10 до 16 лет лишения свободы.

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