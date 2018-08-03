2018-08-03T18:13:03+03:00
Общество

В Йошкар-Оле на День города-2018 впервые пройдет фестиваль еды

Отмечать будут 11 августа
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Фестиваль уличной еды и напитков будет организован в Йошкар-Оле в рамках празднования Дня города-2018. Пройдясь вдоль набережной на Патриаршей площади, горожане и гости столицы Марий-Эл смогут продегустировать разнообразные блюда, а также познакомиться с их историей и способом приготовления.

Помимо этого, в Йошкар-Оле 11 августа будет работать «Город мастеров». Разместится он на бульваре Чавайна. Мероприятие представляет собой выставку и продажу изделий мастеров из Йошкар-Олы, районов Марий Эл, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Здесь можно будет приобрести продукцию из бересты, бисера и дерева, керамические изделия и украшения из фоамирана.

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