В Нижнекамске управляющая компания «зажала» деньги на детскую площадку?

3 Авг. 19:31 2018-08-03T19:31:56+03:00

Грант на ее создание был выигран еще три года назад

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Три года назад общественное самоуправление дома №26 по улице Менделеева в Нижнекамске выиграло грант в 600 тысяч рублей. На них решили построить новую детскую площадку. Но за это время ни площадки, ни денег, потраченных на улучшение жилищных условий, жильцы так и не увидели. Когда они вышли со стихийным митингом к администрации, им ответили, что другим дворам площадка нужнее.

Сейчас дети продолжают играть на снарядах установленной аж тридцать лет назад - в годы сдачи дома. Родители стараются отпускать их только под присмотром, ведь металлические конструкции стали неустойчивыми, зимняя горка изогнулась, шатаются ворота.

Когда жильцы дома потребовали ответы на вопросы - где деньги и почему не строится площадка? Официальный представитель ответил, что деньги не потрачены, а площадка все же появится во дворе, но только осенью.

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