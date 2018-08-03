В Казани дно Голубого озеро от мусора очистят дайверы

3 Авг. 17:01 2018-08-03T17:01:06+03:00

В эти выходные на водоеме будут работать не только водолазы, но и волонтеры

Изменить размер текста: A A

4 августа Минэкологии Татарстана проведет экологическую акцию по очистке Голубого озера в Казани. Во время которой от мусора будет вычищено дно и прилегающая в водоему территория. Участие в акции примут дайверы и волонтеры. Набор последних, к слову, не закончен. Любой желающий может присоединиться к команде добровольцев. Очистка будет проводиться с 10.00 до 12.00.

Так, к примеру, 29 июля, дайверы и волонтеры уже очистили от мусора прибрежную зону и дно озера Изумрудное. В целом же с начала лета они собрали 20 кубометров мусора со дно всех водоемов, на которых проводили уборку. Впереди у активистов еще пять подобных акций, а также три экологических сплава по рекам Альметьевска, Нурлата и Нижнекамска.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»