В Набережных Челнах появилась первая остановка с зарядкой для смартфонов и Wi-fi
Новый технологичный остановочный павильон «45 комплекс» презентовали в Набережных Челнах. В нем можно не только укрыться от дождя и палящего солнца, но и во время ожидания автобуса зарядить свой гаджет или телефон. Для этого там имеется сразу несколько usb-разъемов. Также там можно получить и доступ к бесплатному беспроводному Интернету.
При этом благодаря установленным под крышей светодиодным панелям остановка будет играть различными цветами.
Первым такую «умную остановку» опробовал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В итоге градоначальник, поручил разработать план размещения таких остановок по всему татарстанскому автограду.
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