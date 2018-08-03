В Набережных Челнах появилась первая остановка с зарядкой для смартфонов и Wi-fi

3 Авг. 18:42 2018-08-03T18:42:38+03:00

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Новый технологичный остановочный павильон «45 комплекс» презентовали в Набережных Челнах. В нем можно не только укрыться от дождя и палящего солнца, но и во время ожидания автобуса зарядить свой гаджет или телефон. Для этого там имеется сразу несколько usb-разъемов. Также там можно получить и доступ к бесплатному беспроводному Интернету.

При этом благодаря установленным под крышей светодиодным панелям остановка будет играть различными цветами.

Первым такую «умную остановку» опробовал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. В итоге градоначальник, поручил разработать план размещения таких остановок по всему татарстанскому автограду.

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