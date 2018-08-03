В Казани во время пожара погиб дачник

3 Авг. 19:54 2018-08-03T19:54:40+03:00

Последний раз погибшего видели в пьяном состоянии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело мужчины обнаружили во время разбора завалов

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Огонь в садовом обществе «Сад № 1 СК им. Кирова» в поселке Мирный в Приволжском районе Казани заметили 3 августа в 0.38. К этому времени домик полыхал уже открытым пламенем.

После тушения во время разбора завалов на сгоревшей почти полностью кровати обнаружили тело мужчины. Им оказался 46-летний хозяин дачи.

Накануне его видели в садовом обществе в пяьном состоянии, возле сгоревшего дома остался его автомобиль. Мужчина был курящим.

- Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Материальный ущерб – устанавливается. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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