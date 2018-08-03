В Марий Эл нашли женщину пропавшую возле стрельбища

3 Авг. 19:01 2018-08-03T19:01:58+03:00

Ее искали с 1 августа

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Сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы республики сообщили о том, что поиски 54-летней жительницы Йошкар-Олы, заблудившейся в лесу еще 1 августа, успешно завершены.

Напомним, что женщина вместе с другом поехала за грибами в марийскую тайгу за поселком Заря-1 в районе стрельбища Советского района. Там она заблудилась. Помощь в поиске знакомой запросил тот самый грибник. Поисковые работы велись ежедневно.

3 августа оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда нашла пропашую в 12.30 в 156 квадрате. Ее вывели из леса и доставили домой.

Напомним, что к поискам были привлечены сотрудники полиции, волонтеры, 10 человек охотохозяйства "Лесное", сотрудники УФСИН, 2 собаки.

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