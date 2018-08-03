В Набережных Челнах обнаружили мясо, которое было заражено африканской чумой свиней

3 Авг. 16:58 2018-08-03T16:58:37+03:00

Зараженное мясо было изъято и отправлено на изоляцию. Фото: Игорь Зарембо

Данную продукцию в местные магазины завезли из Калининградской области

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В нескольких магазинах Набережных Челнов продавалось мясо, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Данная продукция доставлялись из Калининградской области, где была зафиксирована вспышка этой опасной для животных болезни.

Обнаруженное зараженное мясо было изъято и отправлено на изоляцию.

Африканская чума свиней угрозы для человека не представляет. Однако люди способны переносить ее и заражать животных. К тому же, вирус мутирует.

ДНК африканской чумы свиней также найдена в других регионах России: в Тульской и Липецкой областях, Екатеринбурге, Воронеже и Мурманске.

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