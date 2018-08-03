В Набережных Челнах обнаружили мясо, которое было заражено африканской чумой свиней
В нескольких магазинах Набережных Челнов продавалось мясо, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней. Данная продукция доставлялись из Калининградской области, где была зафиксирована вспышка этой опасной для животных болезни.
Обнаруженное зараженное мясо было изъято и отправлено на изоляцию.
Африканская чума свиней угрозы для человека не представляет. Однако люди способны переносить ее и заражать животных. К тому же, вирус мутирует.
ДНК африканской чумы свиней также найдена в других регионах России: в Тульской и Липецкой областях, Екатеринбурге, Воронеже и Мурманске.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»