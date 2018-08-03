В Казани полицейские спасли из огня пенсионерку

3 Авг. 17:57 2018-08-03T21:55:09+03:00

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Накануне вечером сотрудники конвойного батальона УМВД Казани привезли подсудимых в СИЗО на улицу Япеева. Завершив свою работу, полицейские заметили, что в доме напротив в квартире на первом этаже начался пожар. Сквозь дым они услышали крики о помощи. Пути спасения из горящего жилья искала 73-летняя пенсионерка.

До приезда пожарных стражи порядка подручными средствами вскрыли дверь и вынесли из захламленной квартиры женщину, сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. Ее передали медикам «скорой». Пенсионерку с диагнозом: «отравление продуктами горения» госпитализировали.

В это время пять жителей дома, где горела квартира, смогли эвакуироваться сами.

Приехавшие пожарные быстро погасили огонь. При осмотре квартиры обнаружилось, что она полностью захламлена различными вещами и предметами. На электрическом счетчике обнаружили «скрутку» - соединение алюминиевого провода с медным многопроволочным проводом.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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