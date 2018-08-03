2018-08-03T16:22:17+03:00
Происшествия

Суд в Казани выбрал меру пресечения для задержанных за взятку экс-начальников отдела полиции «Гвардейский»

Мужчины уже уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам
Лика ИСАЕВА
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Один из них уже написал явку с повинной.Один из них уже написал явку с повинной.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для двух экс-начальников отдела полиции «Гвардейский». Напомним, высокопоставленных полицейских - начальника УГРО Даниила Гильванова и начальника следствия Ленара Галяувова, задержали 1 августа с поличным при получении взятки в 640 тысяч рублей.

После проведенной служебной проверки МВД Татарстана приняло решение уволить обоих офицеров из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и наказать их непосредственных начальников.

Тем временем Гильванов уже во всем признался, написал явку с повинной, поэтому суд и отправил его под домашний арест. А вот Ленар Галяувов, который к тому же возил с собой в багажнике автомат и снаряженный магазин к нему, он отправлен в камеру СИЗО до 1 октября, на время следствия.

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