Суд в Казани выбрал меру пресечения для задержанных за взятку экс-начальников отдела полиции «Гвардейский»
Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для двух экс-начальников отдела полиции «Гвардейский». Напомним, высокопоставленных полицейских - начальника УГРО Даниила Гильванова и начальника следствия Ленара Галяувова, задержали 1 августа с поличным при получении взятки в 640 тысяч рублей.
После проведенной служебной проверки МВД Татарстана приняло решение уволить обоих офицеров из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и наказать их непосредственных начальников.
Тем временем Гильванов уже во всем признался, написал явку с повинной, поэтому суд и отправил его под домашний арест. А вот Ленар Галяувов, который к тому же возил с собой в багажнике автомат и снаряженный магазин к нему, он отправлен в камеру СИЗО до 1 октября, на время следствия.
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